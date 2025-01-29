〈名人書單〉張錫推羅伯特．席爾迪尼《影響力：讓人乖乖聽話的說服術》
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-29 10:10
今年春節連假長達 9 天，有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫，推薦《鉅亨網》讀者閱讀羅伯特．席爾迪尼博士的《影響力：讓人乖乖聽話的說服術》，張錫認為，「溝通力」是軟實力的重要基本功，無論是職場新鮮人，或是資深主管，甚至企業領導者，都可以透過這本暢銷書，強化自己甚至公司的競爭力。
在同仁眼中的張錫，除了有深厚的金融底子，加上溫文儒雅的氣質，出門應酬會給老婆「保護費」，會為了女兒開車橫跨澳洲，親自送上心愛的寵物貓，在運動賽場上，羽球、桌球，以及他深愛的太極，各個領域都是如魚得水。
張錫 30 多年來累積的金融專業實力，在每年數十場的內外演說中，影響上千位聽眾，如何深入淺出闡述帶給台下聽眾以及同仁觀點，他認為透過《影響力：讓人乖乖聽話的說服術》，帶給他極大的演說啟發，他已多次翻閱，每次都能有新的領悟和體會。
被譽為全世界最實務的社會心理學家羅伯特．席爾迪尼博士所著作的《影響力：讓人乖乖聽話的說服術》，將複雜的科學研究，轉化為有趣易懂的形式，被業界公認為，是對於想要了解決策過程的人，甚至已經成為行為及心理學領域的必讀經典。「品格實驗室」創辦人兼執行長安琪拉．達克沃斯 (Angela Duckworth) 推薦這本書，「如果這輩子只讀一本書，只信任一個專家的建議，那絕對就是這本書和這位作者。」
張錫提到，他會和團隊夥伴分享這本書，因為投研團隊的日常，不只是觀察全球重要金融市場，更需要優異的溝通能力，才能促進團隊協作，和外部法人機構交流，更能精準進行投資決策，但現在多數人過度依賴手機溝通軟體，在強化口說能力的這部分，是他認為必備的職場軟實力。
《影響力：讓人乖乖聽話的說服術》書中提到說服力的七大心理原則，包括互惠、承諾與一致、社會證明、好感及權威等，張錫認為，無論是在職場中運用，或和家人的互動，都能透過這幾大簡單易懂的原則，影響他人，也能避免受人影響，讓自己成為具有話語權的「影響者」。
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