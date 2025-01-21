公股銀馳援！華銀、一銀關懷121地震受災戶 提供紓困貸款及優惠措施

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 22:44

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今 (21) 日凌晨 0 時 17 分，於嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模 6.4 級極淺層地震，為當地 50 年來首次超過規模 6 之最強地震，導致中南部多戶建築物受損，災情頻傳。華南銀行、第一銀行為協助受災居民及企業度過難關，除該行受災戶可向原承貸營業單位提出寬緩展延申請等協處措施，針對未往來之受災戶，亦提供多項災害復建貸款選擇，可洽詢鄰近營業單位，由專人提供相關服務。

受災居民之自有住宅損毀，持有政府與相關單位出具的受災證明或經勘查確認損失屬實者，即可向華銀、一銀各營業單位提出申請，以獲取資金用於房屋重建、修繕或購置家具、家電等需求。

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一銀表示，協助受影響之企業及個人儘速完成災後復原，受災戶凡持有主管機關出具受災證明，或經調查遭受損失屬實者，針對有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害之次日起三個月內，向一銀全台各分行提出「天然災害紓困貸款」之申請。

華銀、一銀皆就企業受災戶受損之機器設備、廠房及房屋所需整修費用、復工所須之購料資金等，搭配移送信保基金最高十成保證，以利率從優從低原則提供優惠貸款，並積極協助受災企業重建，儘速恢復正常營運。一銀亦針對中小企業災後重建提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」。