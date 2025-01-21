121南部地震災損 稅捐減免3步驟報您知

財政部南區國稅局表示，今 (21) 日凌晨嘉義縣大埔鄉、臺南市楠西區地震全臺有感，民眾若因此造成財產損失，該局將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免。

該局進一步說明，個人或營利事業因地震造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後 30 日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜，該局並提供所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目之減免規定請民眾參考（詳「災害損失稅捐減免一覽表」）。