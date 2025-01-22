七龍珠好運旺！香港遊客連續刮中7張刮刮樂最終抱回100萬 從台北遊變環島
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-22 11:52
竟然有人能夠連續刮中 7 張刮刮樂，「接龍」似的連環中獎？一位香港遊客在位於台北市大安區的七龍珠彩券行，從 100 元買到 2000 元，張張中獎，最後一張刮中超級大紅包的 100 萬元，這位香港女遊客興奮地告訴代理人，應該是店內擺設的「七龍珠」孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集 7 顆龍珠。
據代理人許先生描述，幸運刮中「2,000 萬超級紅包」二獎 100 萬元的是位來台北旅遊的港籍女性遊客，中獎人陸續刮了七張刮刮樂而且每張中獎，很特別的是她每買一張就去對面永康公園刮，中了就回店裡兌獎，第一張面額 100 元的中 200 元，第二張、第三張 200 元面額 200 元各中 500 元，第四張、第五張買面額 500 元的都中 600 元，第六張買面額 1000 元中 2000 元，第七張決定買一張面額 2000 元的 2000 萬超級大紅包，刮 7 張不同面額的刮刮樂都幸運中獎，從刮中 200 元一路刮到大獎 100 萬元。
這位香港女遊客興奮地告訴代理人，應該是店內擺設的七龍珠孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了 7 顆龍珠 (指 7 張中獎刮刮樂)，得以召喚神龍實現中大獎的願望，原本只打算在台北玩三天，這下子可以多待幾天完成環島的願望。
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