七龍珠好運旺！香港遊客連續刮中7張刮刮樂最終抱回100萬 從台北遊變環島

竟然有人能夠連續刮中 7 張刮刮樂，「接龍」似的連環中獎？一位香港遊客在位於台北市大安區的七龍珠彩券行，從 100 元買到 2000 元，張張中獎，最後一張刮中超級大紅包的 100 萬元，這位香港女遊客興奮地告訴代理人，應該是店內擺設的「七龍珠」孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集 7 顆龍珠。

據代理人許先生描述，幸運刮中「2,000 萬超級紅包」二獎 100 萬元的是位來台北旅遊的港籍女性遊客，中獎人陸續刮了七張刮刮樂而且每張中獎，很特別的是她每買一張就去對面永康公園刮，中了就回店裡兌獎，第一張面額 100 元的中 200 元，第二張、第三張 200 元面額 200 元各中 500 元，第四張、第五張買面額 500 元的都中 600 元，第六張買面額 1000 元中 2000 元，第七張決定買一張面額 2000 元的 2000 萬超級大紅包，刮 7 張不同面額的刮刮樂都幸運中獎，從刮中 200 元一路刮到大獎 100 萬元。