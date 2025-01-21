川普正式上任 簽行政命令 暫緩TikTok禁令75天

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-21 12:30

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這段時間 TikTok 和美國網民均經歷了如同電影般的戲劇化情節，從「不賣就禁」，到 TikTok 主動關停，再到川普出來救場，TikTok 才暫時恢復對美國用戶的服務。

最新消息顯示，TikTok 在美國的命運再次迎來了新進展。據《彭博》報導，美東時間周一（20 日），美國新任總統川普簽署了一項行政命令，將 TikTok「不賣就禁」禁令的生效時間推遲了 75 天。

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川普在聲明中寫道：「我對美國的國家安全、外交政策和其他重要行政職能負有獨特憲法責任。為了履行這些職責，我打算與顧問，包括相關部門和機構的負責人，就 TikTok 的問題進行磋商，並尋求一項保護國家安全的決議，同時解決一個 1.7 億美國人使用平台的問題。」

在這份聲明中，川普還含沙射影地，責拜登政府，稱「不賣就禁」禁令生效時機不佳，「就在我就任美國第 47 任總統的前一天」，這妨礙了他以談判方式達成解決方案的能力。

去年 4 月，美國國會以國家安全為由，通過一項法律，要求 TikTok 母公司字節跳動在今年 1 月 19 日之前出售 TikTok，否則這款 App 會被禁用。字節跳動已明確表態，不會賣掉 TikTok。

值得注意的是，「不賣就禁」 法案並未明確要求 TikTok 必須在 1 月 19 日關閉 App，而是要求蘋果 (AAPL-US) 、Google 等應用商店運營商停止提供 TikTok 下載服務，同時要求 TikTok 雲端服務供應商甲骨文（Oracle）(ORCL-US) 停止托管其美國用戶數據。

如果應用商店和網路托管服務商繼續提供服務，可能會面臨法律制裁。