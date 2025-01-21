盤中速報 - Arbitrum大跌8.39%，報0.72美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 00:20
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過8.39%，最新價格0.72美元，總成交量達1.88億美元，總市值29.62億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.79美元，近 1 日最低價：0.67美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.71%
- 近 1 月：-13.19%
- 近 3 月：+12.74%
- 近 6 月：-11.29%
- 今年以來：-7.39%
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