盤中速報 - BinaryX大漲8.38%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 16:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過8.38%，最新價格1.17美元，總成交量達1.34億美元，總市值4.36億美元，目前市值排名第 77 名。
近 1 日最高價：1.33美元，近 1 日最低價：1.08美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.09%
- 近 1 月：+347.51%
- 近 3 月：+145.96%
- 近 6 月：-21.00%
- 今年以來：+205.82%
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