外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.87%，報0.6244元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:40
截至台北時間20日21:40，澳元/美元上漲0.0054點漲幅達0.87%，暫報0.6244點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.74%
- 近 1 週：+0.73%
- 近 3 月：-7.69%
- 近 6 月：-7.36%
- 今年以來：0.00%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日上漲0.94%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.71%
- 美元/加幣相關性-0.75，本日上漲0.82%
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