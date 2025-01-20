外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.04%，報0.5638元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:40
截至台北時間20日21:40，紐元/美元上漲0.0058點漲幅達1.04%，暫報0.5638點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.89%
- 近 1 週：+0.43%
- 近 3 月：-8.07%
- 近 6 月：-7.14%
- 今年以來：-0.27%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.83，本日上漲0.87%
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.71%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日上漲0.9%
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