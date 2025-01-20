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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.8%，報161.82元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:40


截至台北時間20日21:40，歐元/日元上漲1.28點漲幅達0.8%，暫報161.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.59%
  • 近 1 週：-0.62%
  • 近 3 月：-1.19%
  • 近 6 月：-6.28%
  • 今年以來：-1.17%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.33，本日上漲0.98%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.32，本日上漲0.9%
  • 美元/加幣相關性-0.25，本日上漲0.82%

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