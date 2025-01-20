韓元貶值 中國赴韓代購通宵排隊 奢侈品抄底

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 11:30

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去年底以來，韓元開始大幅度貶值，2024 年 12 月 18 日創下韓元對美元匯率自 2009 年 3 月以來最低值。今年開始，韓元匯率有所波動，但韓元目前仍處於低點震盪階段。

韓國總統尹錫悅在 2024 年 12 月 3 日宣布緊急戒嚴令，引發韓國金融市場巨震。12 月 4 日，韓元兌美元匯率快速下跌，一度跌至 1,446 韓元兌 1 美元。

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據《韓聯社》報導，當地時間 12 月 27 日，首爾外匯市場韓元兌美元匯率突破 1,480 韓元兌 1 美元，這是自 2009 年 3 月 16 日以來韓元匯率首次跌破 1,480 韓元關口。

韓國央行的數據顯示，去年 12 月韓元貶值 5.6%，在 20 國集團貨幣中，除了俄羅斯盧布，數韓元貶值幅度最大。

據《封面新聞》上周六報導，近年來，人民幣兌韓元匯率也經歷多次波動，從早期的 160～180 區間震盪，到去年底突破 200 點。在此背景下，不少中國消費者開始抄底，特別是韓國留學生也開始囤貨。

「韓國匯率降低，使韓元的購買力下降，兌換同樣的 100 萬韓元，現在僅需約 5,000 人民幣，而之前可能需要更多。」韓國留學生草莓提到，在韓中國留學生因此受益，無論是學費、房租還是生活開支，都能節省成本。

最近韓元貶值還激發了中國消費者找韓國代購的熱情，許多人加入代購大軍，開始往返中韓之間。社交平台的照片顯示，零下幾度，許多韓國代購出現在奢侈品門口排隊搶貨。

「最近韓元匯率好，中國消費者購買奢侈品的需求增大，特別是網傳 1 月 18 日 LV 即將漲價，許多人想在此之前買到過年背的新包。」一名代購人員說，近期韓國多家 LV 門口排起長隊，一天只放 50 個號，頭一天下午排隊，第二天才能買到。

代購人員稱，匯率差加上退稅後，對比中國國內，韓國 LV 小包能便宜 1,000～2,000 元，大包便宜 3,000～4,000 元。比如，目前 carryall 小號在中國國內的價格為 21,800 元，韓國兌換下來僅 18,000 元。