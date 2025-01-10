聲寶今年挑戰百億營收 擴大空調冰箱產能 瑞智壓縮機布局印度

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 19:08

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家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (10) 日舉辦旺年會，總裁陳盛沺受訪表示，集團去年營收達 94 億元，今年將挑戰突破百億元目標，聲寶將持續擴大家電產能，旗下瑞智 (4532-TW) 同時規劃與大金合作在印度設廠生產壓縮機，強化海外布局。

陳盛沺指出，今年冰箱、空調、小家電等產品都能成長，其中空調及冰箱成長較大，其中冰箱年產能達 30 萬台，目前銷售 10 萬台，為提升產能利用率，將替大廠進行代工；空調部分，去年銷量 13 萬台，今年將以 15 萬台為最低目標。

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電視部分，雖受疫情結束影響，民眾居家時間減少，但論銷售數，在台灣市場維持十幾萬台規模，穩居台灣市場第一，

在不動產開發方面，位於龜山的 3,600 多坪倉庫將於 4 月 1 日開始收租，預估月租金可達 360 萬元。第二棟倉庫已有客戶洽談中，預計今年將開始興；而土城開發案聲寶橘青春新北土城館，預計今年底完工；台南安平館地上權 70 年，只租不賣，預計 2025 年上半年動土，2028 年完工。

陳盛沺進一步指出，子公司瑞智 2024 年營收預計成長 30% 以上，主要受惠於 2023 年加大研發投資並與客戶合作，成功搶下大單。瑞智目前年產量 2,100 萬台壓縮機，預計 2025 年銷售量將達 2,300 萬台，達到 2 位數成長。

瑞智近期與大金合作在印度設廠，雙方合資生產壓縮機，主要銷往印度市場。考量印度市場 2025 年需求估計達 1,200 萬台，投資規劃分兩期進行，第一期投資金額 4-5 億台幣，第二期預計投資 20 億台幣，預計今年下半年可望啟動。