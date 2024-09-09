馬斯克宣布：2年內無人太空船首發 20年內建成火星城市

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-09 08:30

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馬斯克上周六在社交平台 X 上發文稱，兩年內，當下一個地球與火星轉移窗口打開，SpaceX 將首度朝火星發射「星艦」。

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據《路透》報導，他表示：「這些飛行船不載人，主要是測試飛行船在火星上完好無損降落的可靠性。」他還說，如果飛行船降落順利，SpaceX 將在 4 年內展開首次載人火星飛行任務。

馬斯克還說：「飛行率將從那時起呈指數級增長，目標是在約 20 年內在火星建成一座自給自足的城市。」

馬斯克可不是說著玩的！他認為，SpaceX 已經成功研發可重複使用的火箭，而且還讓重複使用變得有經濟效益，這為火星移民計畫奠定了堅實基礎。

馬斯克說，要把人類送上火星，最關鍵的問題，是降低每噸有效載荷的成本。

現在，將 1 噸有效載荷送到火星表面，大約需要 10 億美元。為了在火星上建造一座自給自足的城市，馬斯克必須把成本壓低到 10 萬美元，也就是要把技術提升 10,000 倍。

這聽起來像天方夜譚，但馬斯克說，這非常困難，但這不是不可能。

SpaceX 官網的資料顯示，火星是地球「最近的宜居鄰居」，儘管它的溫度寒冷，但透過技術改造，可以適合人類生存。