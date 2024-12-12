台灣中油深耕ESG 榮獲TCSA 「永續報告金級」及「台灣永續企業績優獎」

2024 第 17 屆台灣企業永續獎 (TCSA) 11 日舉行頒獎典禮，台灣中油公司一共榮獲 6 項大獎，包括「永續報告獎 - 能源產業 - 第 1 類金級」及「綜合績效獎 - 台灣永續企業績優獎」等 2 個獎項，同時也在 2024 GCSF 全球企業永續論壇「永續單項績效獎」中獲得「人權實踐與發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創意溝通領袖獎」及「創新成長領袖獎」等 4 個獎項，由董事長方振仁代表受獎，不僅彰顯台灣中油在推動人權保障、性別平等、文化多元與利害關係人溝通上的努力，也代表台灣中油對能源轉型與永續成長的堅定承諾。



台灣中油不斷追求創新，推動數位科技，注重環保低碳，轉型為多元能源供應站，更以研發帶動轉型，擘劃「優油」、「減碳」及「潔能」三大執行策略，因而獲得「永續報告獎 - 能源產業 - 第 1 類金級」；此外，台灣中油多年來深耕企業永續領域，並成立專責的永續部門，將企業永續理念深化至公司內部文化，因而得到「綜合績效獎 - 台灣永續企業績優獎」的肯定。