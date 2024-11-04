〈中油新董總上任〉工會轟經長「重電輕油」新董座：財務嚴峻 已爭取4年增資3500億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 15:26

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台灣中油今（4）日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮。台灣石油工會理事長陳嘉麟致詞炮聲隆隆，除為未被通知出席的中油前董座李順欽抱屈，並劍指經濟部「重電輕油」，方振仁針對中油虧損一事，表示今年以來自結累積虧損為 627 億元，已向經濟部提出增資計畫，預計 4 年增資 3500 億元，目前經濟部討論中。

陳嘉麟致詞時首先為前董座李順欽抱屈，指李順欽告訴他，今天布達典禮並未被通知，是「看了媒體報導才知道」。陳嘉麟要向經濟部表達不滿，他強調布達交接時，若前董座能參與交接，理應更加完善，告知卸任董事長理應由經濟部來負責。

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陳嘉麟繼續炮火不斷，矛頭指向經濟部長郭智輝的菲電輸台議題，「部長的回答令我很憂心」，經濟部若要布局菲律賓，大家樂觀其成，但台灣的電力和石化業，一定要有自己的能力，尤其石化業原料供給，攸關許多上下游伙伴產業。他強調，石油公會非常反對新四輕要移往菲律賓，但今天中油新董總布達這麼重要的場合，部長卻未出席。

陳嘉麟表示，經濟部轄下有油電糖水等 10 家國營企業，中油是經濟部旗下最大的國營企業，郭智輝似乎只重視電力事業及爭取撥補 2000 億議題，但中油負債比達 92%，嚴重影響其國際信用評等，連購買國際原油都受影響，更遑論到海外投資，經濟部卻不聞不問。

方振仁表示，明年市場普遍看國際油價會較今年下滑，但目前還沒有明確結論，至於石化業分，由於大陸產能開了很多出來，石化原料供需有些失衡，但中油必須穩定國內各項油品、石化品供應，來維持民生發展，後續會跟下游業者共同討論售價，達成共識。

方振仁表示，截至今年 10 月，中油公司稅前虧損已達 304 億元，自結累積虧損為 627 億元，財務情況相當嚴峻，呼籲政府適時讓中油調整油氣價格，否則一直因政策性因素干擾，也會影響中油未來經營，將爭取對於國內，不管是油、或天然氣價格，要適當的、合理的反映進口能源價格。