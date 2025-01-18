鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為32.74元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 06:15
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.14元，其中最高估值1.65元，最低估值0.67元，預估目標價為32.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.65(1.65)
|2.44
|3.67
|最低值
|0.67(0.67)
|0.77
|0.72
|平均值
|1.19(1.19)
|1.74
|2.36
|中位數
|1.14(1.17)
|1.79
|2.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|229.37億
|342.15億
|457.07億
|352.07億
|最低值
|201.08億
|218.62億
|224.74億
|352.07億
|平均值
|216.70億
|284.15億
|347.30億
|352.07億
|中位數
|216.68億
|282.96億
|339.72億
|352.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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