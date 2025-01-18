鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為24.84元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 02:15
根據FactSet最新調查，共46位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.74元，其中最高估值0.79元，最低估值0.72元，預估目標價為24.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.79(0.81)
|0.91
|1.05
|1.12
|最低值
|0.72(0.72)
|0.79
|0.86
|0.99
|平均值
|0.74(0.75)
|0.84
|0.92
|1.06
|中位數
|0.74(0.75)
|0.83
|0.93
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|195.13億
|214.92億
|241.59億
|259.12億
|最低值
|186.31億
|199.97億
|213.62億
|247.02億
|平均值
|190.65億
|207.64億
|226.95億
|253.07億
|中位數
|189.77億
|207.15億
|226.56億
|253.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.55
|0.61
|0.70
|0.72
|0.77
|營業收入
|128.04億
|135.34億
|163.26億
|182.62億
|185.61億
詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯INFY-US的目標價調升至24.7元，幅度約4.06%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為24.70元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為700.00元
下一篇