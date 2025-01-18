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鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為24.84元

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 02:15


根據FactSet最新調查，共46位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.74元，其中最高估值0.79元，最低估值0.72元，預估目標價為24.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.79(0.81)0.911.051.12
最低值0.72(0.72)0.790.860.99
平均值0.74(0.75)0.840.921.06
中位數0.74(0.75)0.830.931.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值195.13億214.92億241.59億259.12億
最低值186.31億199.97億213.62億247.02億
平均值190.65億207.64億226.95億253.07億
中位數189.77億207.15億226.56億253.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.550.610.700.720.77
營業收入128.04億135.34億163.26億182.62億185.61億

詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINFY

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