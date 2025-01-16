全球第五家！零跑首次季度獲利 繼理想後打響陸造車新勢力獲利「第二槍」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-16 13:30

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中國信達證券表示，看好零跑國內銷量快速成長和海外市場穩步推進，去年營收料將不少於人民幣 305 億元，年增至少八成，毛利率也將不低於 8%，年增率大幅成長。

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在國內新能源汽車市場價格戰此起彼落、新車款持續上線、技術反覆運算頻繁推新的殘酷競爭局面裡，零跑成功難有水分。從銷量增速、成本控制和技術創新等各個維度來看，零跑汽車所取得的成績都絕非單憑運氣可以達成。

對造車新勢力而言，在前中期階段，最核心衡量指標依然是交付量和成長速率，這兩項是新能源車廠後期轉虧為盈的重要保障，而零跑在這兩個關鍵標準上均實現了「領跑」。

零跑去年全年銷量高達 29.37 萬輛，距離 30 萬大關只差臨門一腳，銷量年增率高達 104%，不僅遠超過國內新能源汽車總銷量增速 35.5%，更是國內造車新勢力中少有的完成全年銷量目標的前沿車企，尤其是在去年第四季，零跑月均銷量超 4 萬輛，連續三個月年增率超過 100%，且穩居新勢力前二。

零跑的驚豔突圍正是新能源汽車產業格局大洗牌的一個縮影。事實上，不論是在銷售戰績、品牌聲量，還是使用者口碑層面上，過去幾年長期穩坐新勢力前沿的「蔚小理」，已逐步被「理問零」所取代。

專家指出，在業內普遍為賣車發愁之際，零跑卻越賣越多，主要因為零跑跟理想汽車精準解鎖家庭用車需求一樣，市場定位清晰助其在市場競爭中脫穎而出的關鍵之一，只是不同於「蔚小理」對於高端市場的執念，零跑選擇聚焦堪稱是電動車「禁區」的 20 萬以下大眾消費市場。

事實上，零跑起步時面臨到地獄級的挑戰。相對「蔚小理」等源自互聯網領域的造車新勢力代表，零跑缺乏它們的巨額融資優勢與話題流量優勢。

相對極氪、埃安、阿維塔、深藍、嵐圖、智己等傳統汽車巨頭在新能源時代重金打造的「富二代」子品牌，零跑缺乏它們的汽車產業經驗與資金優勢，加上面對華為、小米等來自智慧手機領域的科技巨頭企業，零跑缺乏它們的品牌優勢、研發優勢與管道優勢。

但就是這家毫無任何優勢的新勢力車廠，成為了新能源汽車中最大一匹黑馬。共同創辦人之一的朱江明表示，零跑就是龜兔賽跑裡的那隻烏龜。

零跑前年銷量超越小鵬超越，並在去年 7 月實現月銷量超越蔚來，隔月又達成月銷 3 萬輛里程碑，繼理想問界之後成為第三家站上 3 萬輛月銷的新勢力車廠。去年 9 月，零跑在部分單周銷量甚至完成對廣汽埃安的反超，直逼問界汽車，尤其是在人民幣 15 萬到 20 萬價格區間的 C 系列 SUV 家族 C16、C11、C10 款款熱賣，月均銷量均在 1 萬輛左右。

低價高配是零跑的顯著特點，尤其是對理想的完美「復刻」，為其贏得「半價理想」的稱號，例如理想強調產品是「移動的家」，主打車輛舒適性、大空間和場景適配性，零跑 C10 則同樣瞄準家庭使用者，注重舒適的乘坐體驗和寬敞空間，成為「年輕人更理想的家」。

雖然零跑證明，在競爭激烈的新能源市場中，即使沒有突出的融資、話題流量、汽車產業經驗，只要通過合理的成本控制、技術研發等方面的努力就能實現獲利，但不得不承認，零跑這個新勢力頭部位置坐得並不踏實，今年市場將發生巨大的轉變。

今年新能源汽車行業競爭依然激烈，提升銷量是各家車廠主要任務。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉此前曾預測，今年中國新能源汽車銷量將達 1650 萬輛左右 (含出口)，實現約 30% 的增速。在此背景下，10 到 20 萬人民幣區間的汽車是大多數消費者的選擇，競爭也最為慘烈，很多車廠都在這一領域佈局「車海戰術」，而這個區間正好也是零跑的主賽道。

專家也指出，零跑雖然銷量已處新勢力第一梯隊，但品牌知名度仍比不過「蔚小理」，對不少潛在消費者來說，零跑仍屬「小眾品牌」。