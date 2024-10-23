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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為127.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.73元上修至7.28元，其中最高估值10元，最低估值6.08元，預估目標價為127.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10(10)14.7813.02
最低值6.08(6.08)6.16.26
平均值7.3(7.04)9.479.82
中位數7.28(6.73)9.2510.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值102.19億122.72億115.92億
最低值86.39億87.71億85.86億
平均值92.49億105.28億105.22億
中位數92.29億105.98億112.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.795.367.36-2.561.58
營業收入105.09億106.81億116.61億73.84億65.51億

詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTX

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