鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為127.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.73元上修至7.28元，其中最高估值10元，最低估值6.08元，預估目標價為127.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10(10)
|14.78
|13.02
|最低值
|6.08(6.08)
|6.1
|6.26
|平均值
|7.3(7.04)
|9.47
|9.82
|中位數
|7.28(6.73)
|9.25
|10.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|102.19億
|122.72億
|115.92億
|最低值
|86.39億
|87.71億
|85.86億
|平均值
|92.49億
|105.28億
|105.22億
|中位數
|92.29億
|105.98億
|112.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.79
|5.36
|7.36
|-2.56
|1.58
|營業收入
|105.09億
|106.81億
|116.61億
|73.84億
|65.51億
詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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