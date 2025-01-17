世界銀行警告：川普關稅可能導致今年全球經濟成長降0.3個百分點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-17 08:17

‌



世界銀行周四（16 日）警告，如果美國實施 10% 全面關稅，並且貿易夥伴採取報復性關稅措施，2025 年全球經濟增速可能會因此下降 0.3 個百分點，從 2.7% 下降至 2.4%。

世界銀行每年發布兩次《全球經濟展望》，分別是在 1 月和 6 月。該機構在最新一期報告中預測，2025 年和 2026 年全球經濟增速將維持在 2.7%，與 2023 年和 2024 年持平，這一數字比 2010～2019 年的平均值低 0.4 個百分點。

‌



然而，如果考慮到美國候任總統川普的關稅威脅，今年全球經濟增速可能會進一步降低。川普將於下周一正式就任，他在競選期間放話要對所有進口商品徵收 10% 至 20% 的關稅。

據《路透社》報導，根據世界銀行的經濟模擬分析，如果川普落實關稅計畫，並且其他國家採取反制措施，不僅今年全球經濟增速將從 2.7% 下降至 2.4%，美國自身也會遭到更大衝擊。

世界銀行預估，美國今年經濟增速將達到 2.3%，但在爆發貿易戰的情況下，這一數字將下滑 0.9 個百分點。

不過，世界銀行同時指出，如果川普延長第一任期時推出的減稅政策（許多條款將在今年到期），美國 2026 年經濟增速有望增加 0.4 個百分點，但這一政策對全球的溢出效應很小。

專家認為，川普的關稅威脅只是談判籌碼，不太可能全面落實。

據《華盛頓郵報》報導，川普團隊考慮只針對特定行業徵收普遍關稅，主要是那些被視為對美國國家或經濟安全至關重要的行業，但這篇報導遭川普本人駁斥。

《彭博》本周也披露，川普團隊正在討論逐月緩慢提高關稅，以循序漸進的方式增加談判籌碼，同時盡力避免通膨飆升。