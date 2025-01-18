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鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽諾菲 ADR(SNY-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為59.25元

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對賽諾菲 ADR(SNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元下修至3.74元，其中最高估值4.45元，最低估值3.61元，預估目標價為59.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.45(4.45)4.965.245.75
最低值3.61(3.61)4.034.444.79
平均值3.9(3.95)4.374.795.23
中位數3.74(4)4.294.755.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值530.44億565.84億600.27億631.58億
最低值421.14億448.13億487.21億506.09億
平均值468.21億496.71億530.57億559.11億
中位數462.59億493.66億526.77億557.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.602.943.522.33
營業收入410.86億446.33億451.89億465.64億

詳細資訊請看美股內頁：
賽諾菲 ADR(SNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNY

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