鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽諾菲 ADR(SNY-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為59.25元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對賽諾菲 ADR(SNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元下修至3.74元，其中最高估值4.45元，最低估值3.61元，預估目標價為59.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.45(4.45)
|4.96
|5.24
|5.75
|最低值
|3.61(3.61)
|4.03
|4.44
|4.79
|平均值
|3.9(3.95)
|4.37
|4.79
|5.23
|中位數
|3.74(4)
|4.29
|4.75
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|530.44億
|565.84億
|600.27億
|631.58億
|最低值
|421.14億
|448.13億
|487.21億
|506.09億
|平均值
|468.21億
|496.71億
|530.57億
|559.11億
|中位數
|462.59億
|493.66億
|526.77億
|557.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.60
|2.94
|3.52
|2.33
|營業收入
|410.86億
|446.33億
|451.89億
|465.64億
詳細資訊請看美股內頁：
賽諾菲 ADR(SNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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