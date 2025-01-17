薪情好！一銀薪轉戶享總價百萬元好禮拿到手軟 證券開戶送7-11禮券300元抽星宇航空機票

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-17 20:38

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第一銀行 2019 年推出薪轉戶專屬數位平台「薪轉戶專區」備受好評，不僅獲有金融界奧斯卡之稱的菁業獎等眾多獎項肯定，更有高達 9 成以上用戶給予高度評價，為回饋客戶的支持與信賴，即日起至 3 月 31 日止推出薪轉戶專屬的「薪轉開運蛇進來」開春活動盛典，總獎項價值高達百萬元，包含現金新台幣 10 萬元、iPhone 16 Pro Max、星宇航空日本來回機票、全家虛擬禮物卡等各項豐富好禮。

薪轉開運蛇進來活動祭出高額獎金及多元獎項，活動期間薪轉戶只需完成特定金融產品申辦或交易，包括黃金存摺申購、信用卡申辦與消費、外幣換匯或買現鈔、網路投保各式保單、第一金證券台股交易或貸款申辦，即能獲得相應的抽獎機會；參加「存好存滿」申購黃金存摺累計達 10 公克可獲得一次抽獎機會；參加「輕鬆理財」換匯滿 1 萬元以上亦可獲得一次抽獎機會；參加「貸圓夢金」信貸撥貸金額達 50 萬元以上可享兩次抽獎機會，多樣商品讓客戶在理財同時，也有機會享受抽獎好康。

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迎接台股熱潮，第一銀行首度聯手第一金證券推出「台股投資」活動，活動期間內薪轉戶新開立證券戶並成功下單一筆交易，即可獲得 7-ELEVEN 300 元禮券，再抽星宇航空日本不限航點來回機票；在「聰明消費」活動部分，新戶成功申辦信用卡並達成指定消費門檻，除享最高 3600 元首刷禮、海外消費 5％加碼回饋外，還能參加 300 元刷卡金抽獎，舊戶亦享有眾多好康優惠與抽獎機會。此外，薪轉戶只要成功推薦好友參與活動並完成任一項金融任務或兩項綠色任務，推薦人及被推薦人都可參加 iPhone 16 Pro Max 抽獎，推薦越多，抽獎機會越多。