台灣大「金蛇寶滿」銀髮宴陪伴宜花長者 延續18年溫情

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 19:55

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台灣大 (3045-TW) 攜手一粒麥子基金會今 (17) 日舉辦第 18 屆「金蛇寶滿 萬嘶~~~ 如意」花蓮愛心志工銀髮宴。全台超過 100 位台灣大志工，清晨 6 點半搭乘火車，在晨曦微光中前往花蓮壽豐鄉，陪伴 100 位獨居長輩採買年貨，並於中午共聚一堂，圍爐享用豐盛佳餚。

席間，台灣大志工精心編排舞蹈動作，帶領長輩們熱情唱跳洗腦神曲《APT.》及《你是我的花朵》，輕快旋律點燃現場氣氛。《超級星光大道》出道的歌手周定緯獻唱《我只在乎你》與《我的心裡只有你沒有他》，唱出志工對長輩一年未見的思念。

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台灣大帶領長輩們熱情唱跳洗腦神曲《APT.》及《你是我的花朵》。(圖：台灣大提供)

來自台東的原住民團體「嵐馨樂團」以清澈嘹亮的歌聲演唱《熱情的沙漠》，現場氣氛 HIGH 到最高點。溫馨圍爐後，志工與長輩們共同揮毫，寫下「蛇年大吉」、「蛇來運轉」等應景吉祥話，大家更展現繪畫創意，讓各樣卡通「蛇」現身春聯。

一粒麥子基金會的夥伴則在場外提供理髮服務，讓長輩們以嶄新造型迎接新春。百位平均年齡 77 歲的長者，透過即拍即印的拍貼機留下紀念照，珍藏這場溫暖的團聚時刻。其中，最年長的 101 歲葉爺爺，第二年參與銀髮宴，昨日騎腳踏車健身，今日則精神奕奕地帶著 77 歲的女兒一同出席。

台灣大志工連續 18 年於農曆春節前夕舉辦「愛心志工銀髮宴」，陪伴由一粒麥子基金會照顧的長者圍爐。即便 COVID-19 疫情期間，台灣大志工的承諾亦從未間斷。此外，一粒麥子基金會近年受疫情等因素影響導致捐款下降，因此台灣大擴大舉辦，新增宜蘭場次，總計出動 104 位志工，宴請 200 位長者，並將愛心工的陪伴力量送給宜花長輩。

送暖獨居長輩 18 載 志工服務創造長遠影響力 為花蓮注入活力

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，台灣大連續 18 年舉辦愛心志工銀髮宴，志工們用陪伴為獨居長輩帶來歡笑與溫暖，每一次的相聚都是珍貴回憶。

今年活動台灣大也與在地業者合作，包括遊覽車、餐廳及場地布置，並鼓勵志工服務後攜家帶眷留在花蓮消費，以實際行動支持當地經濟復甦，參與五月天演唱會、品嚐美食、體驗當地文化，以深度旅遊的方式重新發掘花蓮震後的韌性與美好。

劉麗惠執行長表示，這樣的模式讓志工服務不僅止於單向付出，更能產生長遠影響，形成志工、長者與在地產業的良性循環，共同為花蓮注入更多溫暖與活力。未來，台灣大基金會將持續推動類似行動，結合公益與觀光，讓愛與活力在花蓮持續延展。

台灣大首度擴辦分場傳達愛與支持 為宜蘭長輩帶來年節氛圍

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，台灣大多年來透過資通訊的科技，以創意和愛心讓長輩們「與愛連結起來」，綻放出更多美好的可能性。副執行長張竣傑則表示，感謝台灣大今年加碼，將愛心擴及宜蘭，讓因疫情中斷 4 年的「宜蘭長者圍爐暨年貨採買活動」得以再次實現，讓長輩們能夠享受到豐盛的辦桌菜，更傳遞了「你們不被遺忘」的溫暖支持。

台灣大志工與長輩一起手舞足蹈、寫春聯 鍾奶奶剪新髮型「彷彿回到 18 歲」

志工帶著長輩們「畫蛇添福大揮毫」，除寫下吉祥話外，更將「蛇」的圖像融入春聯中，創意十足；會場中亦設置了「鬼斧神工理髮廳」，讓長輩以全新造型迎新年，鍾奶奶剪完頭髮後笑稱自己像回到 18 歲。

「蛇采奕奕拍貼機」提供三款蛇年新春濾鏡，為長者和志工們記錄下這段歡樂與溫馨的時光，活潑好動的 77 歲林阿姨，近年受慢性疾病與年邁因素而鮮少外出，本次參加圍爐前就迫不及待試穿各種服裝，現場拉著志工開心合照；95 歲的溫爺爺則表示感謝台灣大哥大志工的陪伴，祝福志工蛇年順利。

志工帶著長輩們「畫蛇添福大揮毫」，除寫下吉祥話外，更將「蛇」的圖像融入春聯中。(圖：台灣大提供)

台灣大百位志工橫跨 6-76 歲 老中青共伴獨居長者圍爐

今年銀髮宴共招募了 104 位台灣大志工，還有全家總動員，年齡橫跨 6 歲至 76 歲，老中青一起參與，更有 4 位「不斷電」志工，連續 18 年全勤出席，其中從未缺席擔任銀髮宴志工之一的余瓊瑤，在此活動的啟發下，於退休後考取居家服務員資格，投入長照服務，以實際行動為長者帶來更多快樂與關懷。余瓊瑤也感性表示，很開心自己每年都有守住「明年再見！」的承諾，更希望自己能像一道陽光，為每位長輩帶來溫暖和希望。

銀髮宴長年陪伴不打烊 「微樂志工」15 天募 365 份禮

台灣已邁入「超高齡社會」，65 歲以上人口達 450 萬人，其中獨居老人接近百萬，尤其宜蘭、花蓮的老年人口比例更高達約 20%，台灣大以「愛心志工銀髮宴」實質陪伴弱勢獨居長輩 18 年，累計招募超過 1,800 人次志工，今年亦透過「微樂志工」平台，短短 15 天就募集了 365 份年節禮品。