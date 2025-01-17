微軟股價復甦依賴AI投資成長

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-17 23:10

‌



自去年 7 月創下歷史新高以來，微軟股價成為「美股七雄」(Magnificent Seven) 中的表現最差者，股價未能抵擋其雄心勃勃的支出計畫，並顯示出 AI 服務的普及速度低於預期。隨著熱潮逐漸冷卻，微軟股價面臨的風險增大，尤其是在該股目前的估值較高的情況下。

‌



Capwealth Advisors 投資長 Tim Pagliara 表示：「市場已經開始意識到 AI 的採用將需要更長時間，並且對於短期回報的期望過高。」他指出，微軟雖然大力推動 AI，但在其大規模資本支出的背景下，必須證明這一概念的有效性，並且股價目前已經達到歷史標準的高點。

目前微軟股價約比去年 7 月的歷史最高點低 10%，並且自 2024 年初以來，其股價增幅落後於那斯達克 100 指數。這反映出市場對微軟大規模 AI 投資的審視，尤其是在投資人希望看到更明顯回報的背景下。微軟本會計年度的資本支出包括數十億美元投入資料中心建設。

微軟將在本月末公布第二季財報，市場將密切留意這些趨勢。過去兩次財報均未達到市場預期，尤其是 Azure 雲端運算業務的成長預測較為疲弱，上一季 Azure 的成長也放緩。

Wedbush 的單季消費者網路調查指出，AI 的採用速度低於預期，這讓微軟何時能看到 AI 投資回報變得更加模糊。調查發現，13% 的受訪者表示他們在過去 3 個月內使用過微軟的 Copilot，而使用 Google Gemini 的比例為 25%。微軟為促使用戶使用其 AI 聊天機器人，已經對其主要商業聊天機器人進行兩次品牌重塑，這可能被認為是對其微軟 365 Copilot 服務的冷淡反應。

美銀 (BAC-US) 預估，今年軟體板塊將表現優於其他行業，並將微軟列為其首選，認為微軟在基礎設施和應用領域的 AI 周期中處於「最佳位置」。

瑞銀全球財富管理美洲區投資長 Solita Marcelli 也對微軟持積極態度，並預估儘管 2025 年 AI 收入可能仍落後於資本支出，但微軟的 AI 變現將大幅改善。

華爾街預估微軟今年的營收將成長約 14%，未來幾年內獲利也將以兩位數速度增長。問題在於，這是否足以支撐其目前的高估值。微軟目前的本益比約為 30 倍，雖然這一倍數已經達到一年來的最低點，但仍高於其長期平均的 25 倍。