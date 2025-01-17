安倉營造在手未交工程量已跨越86億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 20:36

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安倉營造 (5548-TW) 今 (17) 日舉辦尾牙晚宴，並爲公司成立 50 周年慶生，總經理張立雍指出，包括去年底得標台電興達電廠標案計算在 內，在手未交工程量已超過 86 億元，整個公共工程市場景氣走向，也將待政府總預算案通過進一步更加明確化。

安倉營造成立於 1975 年，為甲級綜合營造業，公司曾經參與完成的國家基礎建設跨足道路橋樑、建築、展館、隧道、港灣、車站、園區開發、電廠及抽水站等。

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安倉營造上月底以業主評選為最有利標得標台電核能火力發電工程處南部施工處所招標的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫維修廠房、一般倉庫、修理工廠、地磅站新建工程」標案，工程金額達 18.18 億元，累計在手未交工程量已超過 86 億元。

安倉營造 2024 年營收 21.77 億元，年增 14.6%，去年前三季稅後純益 6329 萬元，每股純益 1.59 元。