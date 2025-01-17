〈日股收盤〉三因素壓抑日經收黑 任天堂重挫逾4%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-17 15:52

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受到美股下跌、日元走強的影響，加上川普將於下周一 (20 日) 上任，市場先賣股觀望，日經 225 指數今 (17) 日開低走低，終場下跌 121.14 點或 0.31% 或，收 38,451.46 點。

東證股價指數 (TOPIX) 終場下跌 8.89 點或 0.33%，報 2,679.42 點。

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市場對於日本央行下周升息的預期越來越高，周五的隔夜指數掉期顯示，日本央行在 1 月 23 日至 24 日的會議上採取行動的可能性高達 99%，高於週三的 71%。

日元兌美元匯率今日盤中一度升破 155 日元關卡，來到 154.97，創下一個月以來新高，隨後回落至 155.69 左右，升值約 0.75%。

半導體股部分，愛德萬測試下跌 0.4%，迪斯科下跌 0.52%，東京威力科創小漲 0.019%，雷太光電上漲 0.55%。