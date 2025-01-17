連5月拋售！去年12月外資淨賣超韓股逾9百億 持股規模創逾一年新低

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-17 11:00

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韓國金融監督院今 (17) 日發布《2024 年 12 月外國人證券投資動向》報告指出，外資上月在韓股淨賣超 3.649 兆韓元(約 905 億台幣)，連續第五個月賣超。拋售數月之後，外資持有韓股價值現為 673.7 兆韓元(約 16.7 兆台幣)，創下自 2023 年 11 月以來最低水準。

外資上月在 KOSP(KOSPI) 淨賣超 3.977 兆韓元，而在 KOSDAQ(KOSDAQ) 則淨買超 3280 億韓元。

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以國家來看，荷蘭和盧森堡分別淨賣超 1.3 兆韓元和 9000 億韓元，規模較大，美國和阿拉伯聯合大公國則分別淨買超韓股 6000 億韓元和 4000 億韓元。

在債券市場，上月外資淨贖回上市債券 2.381 兆韓元，為去年 7 月以來首次轉為淨贖回。這項變動源自外資淨買超 2.123 兆韓元，並贖回到期債券 4.504 兆韓元。

以地區來看，中東地區淨贖回 2 兆韓元，美洲淨贖回 8000 億韓元，歐洲則淨買入 8000 億韓元。

以債券種類來看，南韓國債遭外資淨贖回規模最大，達 3.2 兆韓元。