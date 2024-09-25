中國刺激措施帶來樂觀預期 銅價觸及兩個多月高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-25 17:30

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在中國刺激措施和庫存下降帶來的樂觀情緒中，銅價周三 (25 日) 觸及兩個多月高點，需求改善的跡象也提供了支持。

截至格林威治標準時間 0329，倫敦金屬交易所 3 個月期銅上漲 0.4%，至每噸 9833.50 美元。這一合約盤中早些時候觸及 9913 美元，為 7 月 15 日以來最高價格。

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上海期貨交易所交易量最大的 11 月銅合約 上漲 1.8%，至每噸 77460 元人民幣 (11038.91 美元)，也是 7 月中旬以來的最高水準。

中國央行周二宣布降低借貸成本、向經濟注入更多資金，並減輕家庭抵押貸款還款負擔的計畫，刺激了全球市場多項資產。以房地產產業為重點的刺激措施，也提振了主要金屬消費產業的需求前景，此前，正因房市的拖累，造成中國經濟疲軟、預期需求大減。

此外，由於庫存下降和進口溢價上升，電力和運輸業的金屬消費量最近有所回升。