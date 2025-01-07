陸新發現逾2千萬噸銅礦資源 有望成世界級銅資源基地

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-07 11:57

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中國在青藏高原又發現新的銅礦資源，規模超過 2000 萬噸，若按 0.6% 的出礦品位計算，新發現的 2000 萬噸資源量，折算成資源儲量約 12 萬噸，屬於中型銅礦。

中國《央視財經》報導，目前青藏高原已經形成了玉龍、多龍、巨龍 - 甲瑪和雄村 - 朱諾四個千萬噸級的銅礦資源基地，預測資源潛力達 1.5 億噸，有望成為世界級銅資源基地。此外，黑龍江多寶山銅礦深部也新增銅資源量 365 萬噸，該輪銅礦找礦成果將顯著提升中國銅資源保障能力。

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下一步，自然資源部中國地質調查局將持續加大礦產基礎地質調查工作力度，增強科技創新引領作用，摸清銅礦資源家底，著力打造一批新的大型銅礦資源基地，形成現代銅礦資源產業經濟示範區。

自然資源部中國地質調查局表示，將持續加大礦產基礎地質調查工作力度，增強科技創新引領作用，摸清銅礦資源家底，著力打造一批新的大型銅礦資源基地，形成現代銅礦資源產業經濟示範區。

根據中國自然資源部 2022 年發佈的《礦產資源儲量規模劃分標準》，資源儲量 50 萬噸 (含) 以上為大型銅礦，在 10 萬到 50 萬噸為中型銅礦，小於 10 萬噸為小型銅礦。

卓創資訊分析師唐志浩表示，從戰略意義來看，新發現的銅礦資源量將顯著提升中國銅資源自給率，減少對外部市場依賴，能確保國內銅產業鏈，供應鏈的安全。

中國工程院院士唐菊興也說，銅作為真正的關鍵金屬，在綠色能源開發以及利用方面尤其重要，像太陽能、陸上風能、海上風能，還有新能源汽車等都需要大量的銅。這些銅礦的勘察增儲，對中國重要的資源基地建設起到非常重要的作用，能確保中國銅產業鏈、供應鏈的安全。

中國是全球最大銅消費國，銅消費量佔到全球銅消費總量的 50% 以上，主要應用在電網端、房地產、汽車、新能源等領域，其中電網端的需求量佔到銅總需求的一半。