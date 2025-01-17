〈陸股盤後〉去年經濟成長達標 滬指連兩日反彈 半導體股全線走強

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-17 16:00

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中國 A 股三大指數周五 (17 日) 開低走高終場收紅，上證指數(SSEC) 連兩天走漲，主要因為去年第四季中國經濟成長 5.4% 遠優預期，且全年成長率成功「保 5」。

滬指周五收漲 0.18% 至 3241.82 點，深證成指 (SZI) 漲 0.6% 至 10161.32 點，創業板指漲 0.78% 至 2067.27 點。滬深兩市成交額合計人民幣 1.1356 兆元，較前一交易日減少 1382 億元。

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大盤方面，半導體、PCB、磷化工、電子煙、鋰礦與釀酒等類股漲幅居前，半導體板塊大漲，聖邦股份、清溢光電、康強電子與瑞芯微等漲停，PCB 族群也大漲，金安國紀等漲停。基礎化工類股也走漲幅，川發龍蟒、柳化股份、紅寶麗、金瑞礦業、金奧博、新農股份等漲停。

下跌族群方面，紡織服飾、商業連鎖、網路、零售與文化傳媒等類股跌幅居前，壹網壹創、錦和商管、蘇豪弘業、如意集團等跌停，美邦服飾與歌力思蝶超 8%，小紅書概念股也展開調整，佳雲科技跌逾 10%，

Wind 統計顯示，滬深兩市及北交所共 2619 檔股票上漲，2531 檔股票下跌，平盤有 236 檔股票。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 77 檔股票漲幅在 9% 以上，29 檔跌幅在 9% 以上。

對於半導體行業，平安證券表示，受 AI 強勁需求推動，全球半導體市場去年第三季收入年增 26% 至 1778 億美元，全年料將成長 24%。隨著消費電子回暖、本土化進程加速及 AI 算力需求提升，半導體行業正進入復甦階段，未來將迎來新一輪成長週期。

東興證券則表示，目前市場持續性下跌動力和空間均不大，市場開年調整更多是對短期不確定性有所擔憂，尤其是匯市和債市方面，近期政策表態仍較為積極，市場恐慌情緒將逐漸下降，可能會進入修復階段，在指數向下空間不大的前提下，目前位置進行中線佈局的價值將越來越大。