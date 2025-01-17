鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至41.93元，預估目標價為964元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.26元上修至41.93元，其中最高估值45.45元，最低估值35.4元，預估目標價為964元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|45.45(45.45)
|62.14
|12.56
|最低值
|35.4(35.4)
|43.02
|12.56
|平均值
|41.11(40.71)
|53.88
|12.56
|中位數
|41.93(41.26)
|55.68
|12.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19,663,000
|25,721,000
|26,092,000
|最低值
|19,500,000
|24,000,000
|26,092,000
|平均值
|19,569,800
|24,880,000
|26,092,000
|中位數
|19,580,000
|24,798,000
|26,092,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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