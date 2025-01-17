search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至41.93元，預估目標價為964元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.26元上修至41.93元，其中最高估值45.45元，最低估值35.4元，預估目標價為964元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值45.45(45.45)62.1412.56
最低值35.4(35.4)43.0212.56
平均值41.11(40.71)53.8812.56
中位數41.93(41.26)55.6812.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值19,663,00025,721,00026,092,000
最低值19,500,00024,000,00026,092,000
平均值19,569,80024,880,00026,092,000
中位數19,580,00024,798,00026,092,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
保瑞781-1.51%
美元/台幣32.922-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
保瑞

86.96%

勝率

延伸閱讀


Empty