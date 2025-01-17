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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調降至183元，幅度約4.19%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 16:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由191元下修至183元，調降幅度4.19%。其中最高估值202元，最低估值141元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。

全新(2455-TW)今(17日)收盤價為165元。近5日股價上漲1.83%，相關通信網路近5日上漲0.36%，集中市場加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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