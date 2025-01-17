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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為152元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.16元下修至6.12元，其中最高估值6.96元，最低估值5.8元，預估目標價為152元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.96(6.96)10.9811.7
最低值5.8(5.8)7.678.21
平均值6.22(6.27)8.5410.06
中位數6.12(6.16)8.469.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,050,898,0001,830,093,0002,033,669,000
最低值1,029,544,5301,215,701,5101,310,743,000
平均值1,042,513,3501,340,192,5201,559,591,030
中位數1,042,091,7501,330,709,0001,547,672,040

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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