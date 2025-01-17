鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為152元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.16元下修至6.12元，其中最高估值6.96元，最低估值5.8元，預估目標價為152元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.96(6.96)
|10.98
|11.7
|最低值
|5.8(5.8)
|7.67
|8.21
|平均值
|6.22(6.27)
|8.54
|10.06
|中位數
|6.12(6.16)
|8.46
|9.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,050,898,000
|1,830,093,000
|2,033,669,000
|最低值
|1,029,544,530
|1,215,701,510
|1,310,743,000
|平均值
|1,042,513,350
|1,340,192,520
|1,559,591,030
|中位數
|1,042,091,750
|1,330,709,000
|1,547,672,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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