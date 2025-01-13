轉抱市值型ETF！006208定期定額戶數月增1.6萬 0050超車0056

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 18:25

‌



根據集保公布 ETF 定期定額戶數排行榜，其中，富邦台 50(006208-TW) 月增 1.6 萬戶穩居成長王，堪稱 2024 年最受青睞的 ETF 大黑馬；值得注意的是，元大台灣 50 (0050-TW) 交易戶數超車元大高股息 (0056-TW)，躍居亞軍，顯見部分投資人開始從高股息 ETF 轉向投入市值型 ETF 懷抱；定期定額交易王仍是國泰永續高股息 (00878-TW)。今年開春又有 2 檔新形態的市值型 ETF 展開募集，鎖定動能因子策略，值得投資人留意。

定期定額戶數前十大 ETF 皆為台股 ETF，不過，美股上月表現亮眼，助攻多檔海外股票 ETF 績效及受益人成長，其中，統一 FANG+ (00757-TW) 從前一月的第 15 名提升至第 13 名，交易戶數達 1.8 萬，此外，元大 S&P500(00646-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、富邦 NASDAQ(00662-TW) 也獲得股民青睞，穩居排行榜前 20 名。

‌



市場法人專家指出，動能因子的本質精神就是借力使力，順著市場趨勢推力前進，因此通常動能潛力強勁的個股，會有段上漲行情，這段行情能延續數周到數個月不等，只要能捕捉到這段行情，就能大幅提升基金表現。

若透過 Bloomberg 進一步分析，將台股區分 11 個不同因子，並將這些因子做歷史績效回測，可發現動能因子的表現最為出色，不論短中長期 (1 年、5 年、10 年) 的表現都是第一名，且大幅領先其他因子，代表在台股市場中，若能有效掌握動能因子，能大幅提升投資組合的績效表現。

富邦投信暌違 2 年，即將於年後重磅登場的富邦旗艦 50(009802-TW)，便是追蹤台灣旗艦動能 50 指數，以市值前 200 大股票為投資目標，經由流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據 alpha 指標、波動度優化及產業平衡，挑選出 50 檔兼顧上漲潛力及動能延續性的個股。

該指數由兩大核心組成，第一核心為長期配置，大型股相較中小股有更佳的流動性及穩定性，財務體質更健全，且在各領域通常有技術領先地位及市場規模優勢，因此股價的波動度相對較低，最適合做長期佈局。第二核心為動能篩選，動能的本質精神就是借力使力，順著市場趨勢推力前進，因此通常動能潛力強勁的個股，他會有段上漲行情，這段行情能延續數周到數個月不等，只要能捕捉到這段行情，就能大幅提升基金表現。