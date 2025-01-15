外資賣超295億元連6賣 前5大賣超個股有4檔電子權值股入列

台股今 (15) 日終場重挫 282 點，下探至 22514 點，再度失守半年線，外資再度站在賣方，連六賣，瞄準電子權值進行提款，包括台積電、鴻海、廣達與聯電全入列外資賣超前五名，合計調節 5.4 萬張。