外資賣超295億元連6賣 前5大賣超個股有4檔電子權值股入列
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-15 17:50
台股今 (15) 日終場重挫 282 點，下探至 22514 點，再度失守半年線，外資再度站在賣方，連六賣，瞄準電子權值進行提款，包括台積電、鴻海、廣達與聯電全入列外資賣超前五名，合計調節 5.4 萬張。
三大法人合計賣超 359.87 億元，外資賣超 295.29 億元，為連六賣，自營商同樣連六賣、賣超 76.81 億元，投信獨買 12.24 億元，呈現連三買；期貨方面，外資減碼空單 3017 口，空單未平倉水位降至 39417 口。
外資賣超瞄準權值股，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 張數達 1.1 萬張，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 分別約 1.8 萬張、1.4 萬張與 1.2 萬張，皆入列外資賣超前五名，其他電子股如華邦電 (2344-TW) 與緯創 (3231-TW) 也同步被調節。
外資買超則青睞低基期個股，敲進南亞科 (2408-TW)、群創 (3481-TW) 等，分別加碼 7 千張、6 千張，也看好債券 ETF，元大美債 20 年 (00679B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW) 等，合計買進 1.5 萬張。
自營商則與外資對作，逆勢加碼聯電 3 千張。
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