search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至59.66元，預估目標價為1394元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電(2330-TW)做出2025年EPS預估：中位數由59.34元上修至59.66元，其中最高估值65.9元，最低估值51.84元，預估目標價為1394元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值65.9(65.9)79.982.6481.17
最低值51.84(51.84)64.275.3581.17
平均值59.53(59.18)71.0879.3381.17
中位數59.66(59.34)70.8680.0181.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,926,432,6004,861,952,9305,183,464,710
最低值3,344,960,0004,070,700,0005,003,585,000
平均值3,677,766,2004,357,520,0305,093,524,850
中位數3,682,758,0004,323,129,0005,093,524,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.3439.223.0119.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,161,735,8412,263,891,2921,587,415,0371,339,254,811

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台積電11053.76%
美元/台幣32.928-0.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台積電

58.97%

勝率

#當沖高手_強

偏強
台積電

58.97%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
台積電

58.97%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台積電

58.97%

勝率

延伸閱讀


Empty