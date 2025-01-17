鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至59.66元，預估目標價為1394元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電(2330-TW)做出2025年EPS預估：中位數由59.34元上修至59.66元，其中最高估值65.9元，最低估值51.84元，預估目標價為1394元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.9(65.9)
|79.9
|82.64
|81.17
|最低值
|51.84(51.84)
|64.2
|75.35
|81.17
|平均值
|59.53(59.18)
|71.08
|79.33
|81.17
|中位數
|59.66(59.34)
|70.86
|80.01
|81.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,926,432,600
|4,861,952,930
|5,183,464,710
|最低值
|3,344,960,000
|4,070,700,000
|5,003,585,000
|平均值
|3,677,766,200
|4,357,520,030
|5,093,524,850
|中位數
|3,682,758,000
|4,323,129,000
|5,093,524,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.34
|39.2
|23.01
|19.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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