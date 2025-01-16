神盾旗下乾瞻IP跨步 4奈米UCIe IP完成設計定案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 19:51

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神盾 (6462-TW) 旗下乾瞻 (InPsytech) 今 (16) 日宣布，UCIe 系列產品在性能與效率達到重大突破，新一代 UCIe 實體層 IP 基於台積電(2330-TW)(TSM-US)N4 製程，預計今年完成設計定案，支持每通道高達 64GT/s 的傳輸速度，展現在高頻寬應用領域的技術實力。

乾瞻科技指出，公司成功在台積電 5 奈米製程上與國際知名 AI 大廠合作量產，為晶片設計和量產提供穩健支持。此次推出新一代的 UCIe IP，進一步突破了傳輸速度的技術極限，並具備極高的數據穩定性，為高頻寬應用如 AI、HPC 及網路應用提供強大支持。

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乾瞻科技也宣布成功取得多項 UCIe 突破性的專利，聚焦於 UCIe 高速傳輸技術，提出創新的連接介面及線道連接方法，旨在解決現行技術基板連接線道的可靠性挑戰。

乾瞻科技說，傳統技術往往因長時間運行導致傳輸衰減，甚至因毀損而中斷高速傳輸，此專利針對這些痛點提供了革命性的解決方案。另一個專利則聚焦於能夠自動檢測輸出資料是否偏移出安全範圍，並在偵測到偏移時即刻觸發處理電路，確保資料輸入的準確性與穩定性。