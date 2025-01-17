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鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里格胡椒博士KDP-US的目標價調降至36.5元，幅度約6.41%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對克里格胡椒博士(KDP-US)提出目標價估值：中位數由39元下修至36.5元，調降幅度6.41%。其中最高估值42元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予克里格胡椒博士評價：積極樂觀10位、保持中立12位、保守悲觀0位。

克里格胡椒博士今(17日)收盤價為30.93元。近5日股價下跌6.41%，標普指數上漲0.53%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KDP市場預估目標價

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