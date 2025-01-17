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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽GL-US的目標價調升至134元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對環球人壽(GL-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至134元，調升幅度3.08%。其中最高估值188元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予環球人壽評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

環球人壽今(17日)收盤價為115.64元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GL市場預估目標價

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