鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽GL-US的目標價調升至134元，幅度約3.08%

綜合評級 - 共有13位分析師給予環球人壽評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

環球人壽今(17日)收盤價為115.64元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。