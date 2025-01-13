財神廟助攻！一銀發財米及發財錢母限量送 「第e數速貸」1天到帳最低2.3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 10:48

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迎接 2025 年農曆春節，第一銀行特別準備「金蛇披彩．財米稻」發財米及「小龍納福發財錢母」贈送客戶；民眾只要到第一銀行分行洽辦指定業務，就可以將發財米或錢母帶回家，數量有限送完為止。另針對有資金需求，一銀提供線上申請「第 e 數速貸」，提供利率最低只要 2.3％起的優惠，申貸快速又安全。

第一銀行再度嚴選臺灣在地臺東關山好米，特製限量 5 萬份「金蛇披彩．財米稻」發財米，結合華麗應景之蛇年生肖圖騰，並以花開富貴見財米意象設計盒形，象徵財源廣進、富貴滿盈。每份發財米都選定吉日放入金庫加持，再透過同仁祈願祝福，才送到客戶手中；帶回家後可放在家中財位或辦公桌迎來好財運；另外也可把發財米放進米缸摻一摻，每天取出一點烹煮食用，就能金蛇披彩新春大吉，財米稻 (到) 來鴻運開。

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1 月 13 日至 2 月 3 日間，只要是第一銀行存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務、完成行動支付綁定，且加入第一銀行 Line 官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務，即可將「金蛇披彩．財米稻」發財米帶回家。

另外，第一銀行「小龍納福發財錢母」已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福小龍年正財、偏財通通「納」進來。

另外，因應農曆新年將至，無論是採買年貨、規劃家庭旅遊、裝修居家環境，民眾常有額外資金需求，第一銀行線上貸款平台「第 e 數速貸」協助民眾減輕資金周轉壓力，提供快速又安全的貸款服務，幫助消費者實現新年新計畫。