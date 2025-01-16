拜登卸任演說 籲民眾警惕假訊息與川普的「寡頭政治」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-16 16:00

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美國總統拜登 15 日發表卸任前的告別演說，敦促美國人民警惕川普政府領導下所形成的「寡頭政治」，同時也對 AI 風險，社群媒體假新聞等議題提出警告。

拜登表示，美國的財富和權力過於集中在極少數超級富豪手中，「寡頭政治正在美國形成」，他認為這將威脅到整個民主制度、基本權利和自由，以及每個人獲得成功的公平機會。

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他也警告，人工智慧帶來了「巨大的可能性和風險」，並稱現在處於一個轉折點，「人工智慧可能是我們這個時代最重要的技術，或許是所有時代最重要的技術。」拜登呼籲，應該確保美國在 AI 領域的領先地位。

拜登也談到社群媒體假新聞的問題，「美國人正被掩埋在大量的錯誤訊息和虛假訊息之下，這使得濫用權力成為可能。新聞自由正在崩潰…… 社群媒體正在放棄事實查核。真相被為了權力和利益而編造的謊言所掩蓋。」

他敦促社交平台負起責任，保護孩子、家庭和民主免受濫用權力的侵害。