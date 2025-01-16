以哈停火歸功於你還是川普？拜登反問記者：這是笑話嗎

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-16 09:42

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以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯達成停火協議，本月 19 日生效，美國現任總統拜登在記者會上被問及，歷史應該把停火歸功於他還是川普？他反問記者：「這是個笑話嗎？」（Is that a joke?）

拜登與川普皆稱自己協助達成停火協議。拜登指出，這項結果很大程度上反映了他去年 5 月提出的一項提案框架。

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川普在白宮發聲明數小時之前，在社群媒體貼文邀功，認為這項史詩般的停火協議，是因為去年 11 月他贏得總統大選，「向全世界發出訊號，表明我的政府將尋求和平並談判協議，以確保所有美國人和我們盟友的安全。」

他並表示自己的駐東特使 Steve Witkoff 參加了協議達成前最後 96 小時的談判。

因此拜登在記者會上被問及，「歷史書中誰將為此受到讚揚，你還是川普？」拜登豪不猶豫回應：「這是笑話嗎？」然後轉身離開。

拜登指出，協議第一階段先進行為期 6 週的停火，以色列軍隊完全撤出加薩的人口密集地區，哈瑪斯釋放自 2023 年 10 月 7 日扣留的 33 名人質，巴勒斯坦民眾可返回加薩。

拜登也提到，由於加薩停火協議在美國政權交接期達成，川普的駐中東特使也參與協商。