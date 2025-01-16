英國曝AI野心！5年內公部門算力要增20倍 並打造OpenAI對手

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-16 12:21

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英國政府宣布，為了鞏固 AI 技術能力，將投入資源在 5 年內將公共部門的運算能力提升 20 倍，並且致力打造能與 OpenAI 抗衡的 AI 巨擘。

此舉回應了英國科技投資人 Matt Clifford 受政府委託起草，於 9 月提交的「AI 機會行動計畫」報告。

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英國訂下目標，2030 年前將公共部門的運算能力提升二十倍，以支持大型 AI 模型的開發和應用，並希望培養出與 OpenAI 規模相似的本土 AI 巨擘。

計畫的重點之一是擴展資料中心的容量，為 AI 的研究與發展提供強大的計算資源。同時，將放寬部分規劃限制，為建立人工智慧增長區鋪平道路，這些地區將專注於吸引投資並促進高效能運算基礎設施的建設。

最值得注意的是能源布局，當局將成立「AI 能源委員會」，全力推動核能、再生能源在 AI 領域的應用。

隨著全球對人工智慧技術需求的急速增長，該計畫顯示出政府在新形勢下對科技產業的重新定位。

目前還不知道這項 5 年計畫的成本是多少，但創業家與風投家都認為，要籌集 AI 成功案例所需的資金非常困難。他們呼籲，英國養老基金將投資組合裡的更大比例分配給風險較高、注重成長的創業公司。