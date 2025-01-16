新股上市荒將告終！高盛執行長：美股IPO市場將隨著交易增加而回溫

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-16 14:40

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華爾街投行高盛集團 (GS-US)執行長 David Solomon 周三 (15 日) 說，多年來的 IPO 荒即將結束，並稱市場情緒正在改變，併購 (M&A) 和 IPO 活動料將出現動能。

Solomon 在網路設備大廠思科主辦峰會上接受思科執行官 Chuck Robbins 訪談時表示，「情況會好轉」，並稱在川普下周一 (20 日) 宣誓就職總統前，資本市場普遍顯現復甦跡象。

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自 2021 年底以來，科技股 IPO 市場基本上一片靜悄悄，當時受到通膨飆升及利率上升，科技股開始失寵。由於嚴格的監管措施限制了大企業透過交易實現成長的能力，科技業的併購一直很困難。

Solomon 表示，「我們有一種更有建設性的樂觀態度，這總是有幫助的」，並稱「總體而言，我認為這是商業環境有所改善」。

在周三稍早的財報電話會議上，Solomon 指出，川普當選及共和黨在華府重新掌權已開始對商界產生影響，「保薦人積壓了大量資金，在監管環境改善的支持下，交易撮合興趣普遍上有所增加」。

在通膨數據表現溫和及高盛財報表現良好激勵下，標普 500 指數周三創下去年 11 月以來最大漲幅紀錄，高盛股價當天也飆漲 6%。

即便美股過去兩年表現強勁，標普 500 和那斯達克上月也創下新高，但 IPO 活動尚未出現復甦跡象。雲端軟體供應商 ServiceTitan 上月在那斯達克掛牌上市，為去年 4 月 Rubrik 上市以來，美國首個由創投支持的重大 IPO 案。

一些公司則稱已準備好 IPO，晶片製造商 Cerebras 去年 9 月申請上市，但因美國財政部外國投資委員會 (CFIUS) 的審查，進度遭到推遲。

去年 11 月，線上貸款公司 Klarna 亦稱已向美國證交會 (SEC) 秘密提交 IPO 文件。

儘管 Solomon 對 IPO 活動復甦抱持樂觀態度，但他表示，由於結構性原因，公司不會上市。

他指出，25 年前美國上市公司家數約 1.3 萬，現時已降至 3800 家。在公開資訊揭露方面有了更高標準，現在有大量的私人資本可以「大規模地」獲得。