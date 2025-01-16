受惠AI與資料中心不斷成長！Oppenheimer建議今年買進AI晶片股四大金剛

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-16 11:06

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美股財報季拉開序幕之際，投資公司 Oppenheimer 精心挑選四檔股票博通 (AVGO-US) 、Marvell Technology(MRVL-US) 、輝達 (NVDA-US) 和 Monolithic Power Systems(MPWR-US) 作為 2025 年半導體類股首選，認為這 4 家公司都有望從 AI 和資料中心擴展的不斷擴大趨勢中獲利。

該投資公司認為，AI 相關需求將持續推動成長，尤其是數據中心資本支出增加，以及企業將 AI 戰略轉化為實際收益的趨勢。

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Oppenheimer 分析師在報告中指出，儘管宏觀經濟疲軟短期恐對汽車和工業領域形成拖累，致使今年開局略顯緩慢，但傳統伺服器 CPU 銷售額在去年成長 7%，今年有望繼續保持成長動能，但大部分數據中心支出仍集中在 AI 領域。

上述四檔股票中，輝達因其作為「AI 加速器最大生產商」而備受矚目。憑藉全棧硬體 / 軟體解決方案，包括 AI GPU、網路和 CUDA，輝達在 AI 基礎設施市場中佔據領先地位。

儘管輝達當前價格僅為 2026 財年每股獲利 (EPS) 預期的 25 倍，低於三年和五年平均值，但 Oppenheimer 預估，輝達的資料中心 AI 銷售額今年將達 1720 億美元。

至於供應輝達與超微 48V 電源供應商 Monolithic Power Systems，當前股價是 2026 財年 EPS 預期的 26 倍。儘管面臨短期壓力，但 Oppenheimer 分析師認為，Monolithic 有望實現長期成長，尤其是在汽車領域，特斯拉跟中國電動車廠的成長顯著。

博通方面，當前股價是 2026 財年 EPS 預期的 31 倍，這家客製 ASIC 設計和主要 AI 晶片生產商在跟谷歌、Meta 和字節跳動合作項目的推動下，去年 AI 收入料將超過 120 億美元。此外，博通在網絡、無線、寬頻和軟體領域的多元化核心特許經營權也確保成長可持續。

Marvell Technology 則以 2026 財年 (EPS) 預期 31 倍的交易價格位列榜單第三名。作爲高性能 PAM4 DSP 領域的領導者和客製 ASIC 設計領域的重要參與者，該公司的主要項目正在與亞馬遜和谷歌合作。