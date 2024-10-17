鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為18.97元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.64元，其中最高估值1.91元，最低估值1.41元，預估目標價為18.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.91(1.95)
|1.45
|1.42
|1.33
|最低值
|1.41(1.44)
|0.8
|0.55
|0.91
|平均值
|1.67(1.66)
|1.13
|0.96
|1.1
|中位數
|1.64(1.59)
|1.12
|1
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.78億
|142.35億
|138.22億
|142.94億
|最低值
|123.01億
|118.49億
|103.21億
|130.44億
|平均值
|129.07億
|128.72億
|124.77億
|135.40億
|中位數
|127.67億
|129.87億
|123.10億
|132.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|48.73億
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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