search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為18.97元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.64元，其中最高估值1.91元，最低估值1.41元，預估目標價為18.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.91(1.95)1.451.421.33
最低值1.41(1.44)0.80.550.91
平均值1.67(1.66)1.130.961.1
中位數1.64(1.59)1.1211.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.78億142.35億138.22億142.94億
最低值123.01億118.49億103.21億130.44億
平均值129.07億128.72億124.77億135.40億
中位數127.67億129.87億123.10億132.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

相關行情

台股首頁我要存股
伍德賽德能源集團16.681.83%

延伸閱讀


Empty