鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至2.46元，其中最高估值4.23元，最低估值0.27元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.23(3.67)
|15.98
|19.4
|18.18
|最低值
|0.27(0.27)
|7.23
|8.54
|10.13
|平均值
|2.35(2.04)
|11.42
|14.81
|15.01
|中位數
|2.46(1.76)
|11.1
|14.2
|14.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.30億
|33.72億
|42.66億
|50.23億
|最低值
|13.45億
|29.16億
|33.17億
|36.09億
|平均值
|17.57億
|31.12億
|38.64億
|42.44億
|中位數
|17.70億
|30.94億
|38.56億
|43.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.71
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|3.81億
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至3.91元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為200.00元
上一篇
下一篇