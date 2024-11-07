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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至2.46元，其中最高估值4.23元，最低估值0.27元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.23(3.67)15.9819.418.18
最低值0.27(0.27)7.238.5410.13
平均值2.35(2.04)11.4214.8115.01
中位數2.46(1.76)11.114.214.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.30億33.72億42.66億50.23億
最低值13.45億29.16億33.17億36.09億
平均值17.57億31.12億38.64億42.44億
中位數17.70億30.94億38.56億43.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.71-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入3.81億5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

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