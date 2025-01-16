盤中速報 - Worldcoin大漲8.17%，報2.15美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 00:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.17%，最新價格2.15美元，總成交量達0.88億美元，總市值15.95億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：2.16美元，近 1 日最低價：1.96美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.59%
- 近 1 月：-33.34%
- 近 3 月：-14.97%
- 近 6 月：-13.01%
- 今年以來：-8.71%
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