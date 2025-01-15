鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球CARR-US的目標價調降至80元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對開利全球(CARR-US)提出目標價估值：中位數由83元下修至80元，調降幅度3.61%。其中最高估值96元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予開利全球評價：積極樂觀12位、保持中立11位、保守悲觀2位。
開利全球今(15日)收盤價為68.4元。近5日股價下跌3.61%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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