鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球(CARR-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為84.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對開利全球(CARR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.8元下修至2.74元，其中最高估值2.94元，最低估值2.5元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.18
|3.7
|4
|最低值
|2.5(2.5)
|2.95
|3.3
|0
|平均值
|2.69(2.71)
|3.06
|3.48
|2
|中位數
|2.74(2.8)
|3.05
|3.45
|2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|255.82億
|260.39億
|267.37億
|274.27億
|最低值
|217.82億
|228.86億
|241.40億
|0.00
|平均值
|237.79億
|238.93億
|251.02億
|137.14億
|中位數
|228.51億
|234.20億
|245.21億
|137.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.44
|2.25
|1.87
|4.10
|1.58
|營業收入
|186.08億
|174.56億
|206.13億
|204.21億
|220.98億
詳細資訊請看美股內頁：
開利全球(CARR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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